Fine settimana di bevute prima di guidare: denunce e patenti ritirate

I carabinieri hanno fermato e controllato 66 veicoli

Cinque persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e uso di droga, novanta persone identificate, a bordo di sessantasei veicoli. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Siniscola nel fine settimana in Baronia.

A San Teodoro e ad Orosei i militari hanno sorpreso in stato si ebbrezza alcolica 3 automobilisti, di età compresa tra i 24 ed i 51 anni. Per loro è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro dell’auto.

A Torpè un camionista di 37 anni, di origini calabresi, invece è stato sorpreso alla guida del suo camion in gravissimo stato d’ebbrezza: il tasso alcolemico era pari a 2,11 grammi per litro.

A Siniscola, infine, un giovane di 25anni è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica poiché risultato positivo a sostanze stupefacenti: aveva tamponato un’auto in località ex Marfili mentre era alla guida del suo ciclomotore. Sottoposto ad accertamenti tossicologici al San Francesco di Nuoro, è risultato positivo ai cannabinoidi.

Nell’ambito dei stessi controlli i militari hanno segnalato 5 assuntori di stupefacenti al Prefetto di Nuoro. Tutti di giovanissima età, compresa tra i 18 ed i 25 anni, sono stati sorpresi in possesso di modiche quantità di marijuana ed hashish, detenute per uso personale.

Mercoledì, 11 ottobre 2023

