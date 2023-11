Fine settimana con la pioggia nell’Oristanese. E nelle zone interne termometro sotto i 10°C

Oristano

Una perturbazione atlantica si farà sentire anche sulla Sardegna

Ancora nuvole e pioggia sulla Sardegna e sulla provincia di Oristano. A segnalare il maltempo in arrivo per il fine settimana è il portale sardo di meteorologia Sardegna Clima, che annuncia i primi temporali in serata sul Sassarese, in estensione al resto dell’isola in nottata, per il transito del fronte freddo associato a una profonda perturbazione atlantica.

Per la giornata di domani, venerdì 3 novembre, Arpas Sardegna prevede cielo prevalentemente nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e cumulati localmente moderati sul settore occidentale e settentrionale. I venti saranno moderati o forti da ovest tendenti all’attenuazione dalla serata e i mari molto mossi o agitati. Si segnala anche un moderato calo delle temperature in entrambi i valori.

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate ancora da cielo prevalentemente nuvoloso, con precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione sabato, mentre tenderanno a un aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sino a forte sulle coste esposte. I mari saranno molto mossi o agitati, localmente molto agitati sul settore occidentale.

Secondo il portale specializzato IlMeteo.it, domani a Oristano il termometro oscillerà tra i 15 e i 19°C, sabato tra i 13° e i 19° e domenica tra i 17° e i 21°. Diversi gradi in meno sono attesi nei centri dell’interno, come Neoneli, dove sabato è prevista una minima di 7°C e la massima non dovrebbe superare i 14°C. Lo stesso discorso vale per Laconi, dove sempre sabato si andrà dalla minima di 8°C alla massima di 14°.

Giovedì, 2 novembre 2023