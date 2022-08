Ad Albagiara sabato 3 settembre è in programma un incontro con l’etnomusicologo Marcello Marras, sul tema “Suoni e strumenti dell’identità” (Casa museo in via Cagliari, alle 21,30). Organizza l’amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca Gramsciana e il Consorzio Due Giare.

I prossimi due appuntamenti il 16 settembre con Giuseppe Corongiu e il suo “S’intelligentzia de Elias” e il 23 settembre con “Cercandocieli” di Rossana Copez. “I boschi del Monte Arci sono protagonisti in un’estate ricca di eventi per il nostro paese. Ancora un evento a due passi dal villaggio nuragico di Brunk’e s’Omu”, ha sottolineato il sindaco Sandro Marchi: “le parole di questi tre lavori letterari romperanno il silenzio di un luogo magico, dove natura e cultura si fonderanno”.

Appuntamento alle 18:30 nell’ex aula consiliare del vecchio Municipio, in via Matteotti. “Sarà una bella serata fra storia della nostra isola e socializzazione“, ha anticipato il sindaco Ignazio Peis.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail