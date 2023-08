Fine settimana ancora in compagnia delle nuvole e del vento nell’Oristanese

Oristano

La Protezione civile di Cabras invita alla cautela in spiaggia fino alla giornata di lunedì

Le nuvole accompagneranno questo weekend nell’Oristanese e in Sardegna, facendo dimenticare il caldo torrido dei giorni scorsi. Le temperature subiranno un sensibile abbassamento portando un piacevole refrigerio, ma le forti raffiche di maestrale colpiranno le coste agitando i mari.

Secondo le previsioni del servizio Arpas Sardegna, la giornata di domani, sabato 5 agosto, sarà caratterizzata da cielo generalmente nuvoloso con probabili schiarite nel corso della serata. I venti saranno moderati da Ovest Nord-Ovest, ma particolarmente forti sulle coste: si prevedono infatti mari agitati o molto agitati sul settore occidentale e settentrionale dell’Isola. Nella nostra provincia le temperature non supereranno i 27°, mentre le minime si fermeranno a 22°.

Domenica 6 il sole farà nuovamente capolino, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. I venti saranno moderali o localmente forti da Ovest Nord-Ovest, con un’attenuazione della ventilazione sul settore occidentale in serata. I mari rimarranno agitati sul settore occidentale e settentrionale, mentre mossi o molto mossi lungo il resto delle coste isolane. Le temperature rimarranno stabili.

Data la pericolosità dei mari durante il weekend e fino a lunedì 7 agosto – con onde alte anche 4 metri nella giornata di sabato – la Protezione civile comunale di Cabras ha diramato un’allerta, invitando alla cautela in spiaggia e a non entrare in acqua.

Anche le due aree speciali di accesso ai disabili alle spiagge di San Giovanni e Mari Ermi potrebbero essere a rischio: dato il moto ondoso, potrebbero essere parzialmente rimosse dalle due spiagge.

