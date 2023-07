Sospiro di sollievo per la sorte del ventenne sparito tre giorni fa da Oristano. È stato infatti ritrovato alla stazione dei treni di piazza Matteotti a Cagliari, molto probabilmente ha preso un convoglio per raggiungere, per chissà quale motivo, il capoluogo sardo. Il piano di ricerche della Prefettura ha funzionato rapidamente e alla perfezione.