Fine della paura a Isili, ritrovato l’anziano scomparso: è stato subito portato all’ospedale

Fine della paura a Isili, è stato ritrovato l’anziano di 81 anni, malato di Alzheimer, scomparso dall’alba di oggi. Il piano delle ricerche attivato dai carabinieri del paese, sotto il coordinamento della prefettura di Nuoro, ha consentito di ritrovarlo in località Tellosu. I vigili del fuoco a bordo di un elicottero hanno individuato la sagoma dall’alto in mezzo al verde. L’anziano, in evidente stato confusionale, sarà trasportato a cura del personale del 118 presso l’ospedale per gli accertamenti del caso.