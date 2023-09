Fine della paura a Cagliari, ritrovata la 18enne scomparsa due volte in pochi giorni

È stata ritrovata Iris Demurtas, la diciottenne sparita da qualche giorno prima da Sassari e, una volta avvistata a Cagliari, scomparsa un’altra volta nel nulla dalla zona di piazza del Carmine. Il tam tam sui social, acnhe grazie all’articolo di Casteddu Online, è stato grande. È stata la mamma Iris Demurtas a prendere di petto la situazione e a mettersi in viaggio da Sassari sino a Cagliari. Dopo qualche ora in automobile si è messa subito alla ricerca di Iris, ed è arrivato il lieto fine: “Sono arrivata a Cagliari, mia figlia è con me e sta bene. Vi ringrazio per la vostra collaborazione, a tutti un abbraccio”.