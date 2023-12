Fine del mercato tutelato anche in Sardegna, nuova stangata: il 90% delle tredicesime finirà in bollette

Fine del mercato tutelato per luce e gas, anche in Sardegna decine di migliaia di famiglie si preparano a una nuova pesante stangata con le bollette in arrivo nel nuovo anno. Nonostante fosse una tappa prevista, è chiaro che trovarsi di fronte alla fine di qualunque intervento da parte del governo per limitare l’esplosione delle tariffe, tantissime famiglie saranno in difficoltà anche in Sardegna.

Una nuova stangata, insomma, che si aggiunge a quelle già pesanti che quotidianamente è necessario affrontare, a cominciare dalla spesa al supermercato. E infatti, secondo una recente indagine, il 90% delle tredicesime finirà proprio in bollette e spese per la casa.