Finanziere eroe salva al Poetto un bimbo di due anni che stava per annegare. Una tragedia sfiorata, un dramma evitato per un soffio: è stato un ispettore della Finanza fuori servizio, al Poetto, a trarre salvo un bimbo che era già sdraiato in acqua. Le grida disperate della mamma che chiedeva aiuto, i bagnanti terrorizzati. Il militare è riuscito a tirare fuori dall’acqua il piccolo e a effettuare le prime, fondamentali operazioni di soccorso. Poi la visita in ospedale, dove i medici per fortuna non hanno riscontrato altri problemi alla salute del piccolo.