Finanziaria: Fdi anticipa Giunta,emendamento stadio Cagliari - Sardegna

Si stringono i tempi per l'approvazione della Manovra finanziaria che dovrebbe avere il via libera entro domani per non incorrere in un altro mese di esercizio provvisorio, anche se non si esclude lo slittamento, per la sola approvazione finale, a mercoledì, giorno in cui è prevista la prima delle due sedute dell'anno obbligatorie per Statuto.

Mentre in Aula la discussione è stata concentrata sull'articolo 4 del testo del Bilancio che riguarda la ricerca, con un taglio dei fondi rispetto a quanto previsto, tra i corridoi il tema caldo è stato quello dello stadio di Cagliari. Il gruppo di Fdi ha rotto gli indugi e in mancanza, fino ad ora, di un emendamento della giunta ne ha presentato uno che stanzia 50 milioni (20 milioni di euro per il 2023 e 15 ciascuno per il 2024 e 2025) nel triennio per la costruzione dell'opera.

Riguardo ai fondi per la ricerca l'Aula ha approvato la norma che stanzia non più 25, ma 12,5 milioni di euro per lo sviluppo della ricerca, lo sviluppo sperimentale e le ricadute economiche degli studi sulla genetica. Il programma di attività vede coinvolte le Università sarde, il sistema di ricerca regionale e, laddove funzionali all'attività, gli altri enti pubblici di ricerca e prevede, nel rispetto delle regole sugli aiuti di stato, la partecipazione di soggetti privati.

Via libera anche all'emendamento presentato dalla giunta che stanzia 5 milioni (1,2 milioni per l'anno 2023, 2,2 per il 2024 e 1,6 per l'anno 2025) alla Fondazione Mont'e Prama per un programma triennale di collaborazioni scientifiche con i principali musei e istituzioni scientifiche internazionali che include anche un accordo di collaborazione con il Metropolitan Museum di New York.

Passa anche un correttivo che finanzia con 2 milioni il potenziamento del progetto Aria a Nuraxi Figus per l'estrazione dell'argon, con il consolidamento della collaborazione tra la Regione e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la sperimentazione e la realizzazione di una torre criogenica per la produzione di isotopi stabili arricchiti ad altissima purezza.



Fonte: Ansa Sardegna