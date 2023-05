Finanza, al porto di Cagliari la nave scuola “Giorgio Cini”

La Nave Scuola “Giorgio Cini”, lunga 54 metri e con un dislocamento di 800 tonnellate, in servizio presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, ha fatto tappa nella suggestiva cornice del porto di Cagliari, nel corso di una campagna addestrativa in favore dei Marescialli Allievi mare del 91° Corso “Cefalonia II” che a breve, al superamento degli esami per il conseguimento della specializzazione, raggiungeranno i Reparti di prima assegnazione di tutta la penisola.

L’evento è significativo in quanto, al termine dei lavori di manutenzione e di ammodernamento tecnologico coerenti con le nuove esigenze formative dettate dalle consolidate funzioni attribuite al Corpo, quale Polizia del Mare, la Nave è tornata in piena efficienza operativa: la città di Cagliari è stata la prima tappa di una delle campagne addestrative lunghe. Ricorre quest’anno per l’Ammiraglia storica del Corpo, il 40° anniversario dell’entrata in servizio. Costruita negli anni ‘70 fu assegnata alla Guardia di Finanza nel 1983 ed è sempre stata impiegata quale piattaforma addestrativa per generazioni di Ufficiali, Ispettori e Finanzieri che a bordo di questa Nave, di stanza presso la Scuola Nautica di Gaeta, istituto di formazione del contingente mare della Guardia di finanza, hanno appreso i primi rudimenti alla vita di bordo e all’arte marinaresca.

Durante la sosta, gli allievi hanno avuto l’occasione di visitare la sede del Comando Regionale, del Reparto Operativo Aeronavale, del Gruppo Aeronavale delle Fiamme Gialle, e i relativi apprestamenti logistici, con particolare riguardo allo scalo di alaggio e alle imbarcazioni in dotazione al comparto navale site nell’area di Porto Canale. Dopo il saluto del Comandante Regionale Sardegna, Gen. B. Bolognese, ai giovani allievi in visita, il Capo di Stato Maggiore, il Comandante del R.O.A.N. e del G.A.N. hanno illustrato le principali attività svolte dai Reparti di mare in coordinamento con la componente territoriale del Corpo, con particolare riguardo alle operazioni a contrasto dell’immigrazione clandestina ed al traffico di sostanze stupefacenti, che vede particolarmente impegnata la componente aeronavale della Regione.