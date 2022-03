Filtro area:

Il filtro dell’abitacolo in un veicolo aiuta a eliminare le contaminazioni pericolose, inclusi polvere e residui, dall’aria che inspiri all’interno del veicolo. Un filtro abitacolo dell’aria è un segmento significativo nel quadro di riscaldamento e raffreddamento di qualsiasi veicolo. Protegge i viaggiatori dagli agenti inquinanti visibili ovunque si rilassano.

Segnali quando è necessario cambiare le cabine Air:

Di seguito sono riportati i segnali che devi cercare:

Corrente del vento ridotta o debole, in ogni caso, quando il sistema di riscaldamento o ventilazione forzata è impostato su alto

Un fischio proveniente dai tubi di immissione dell’aria in cabina profumi stanti indesiderabili che attraversano l’aria nel tuo veicolo del rumore irragionevole quando la struttura di riscaldamento o raffreddamento è in funzione

Quanto spesso dovresti cambiare il filtro?

A volte questa domanda viene in mente quando è il momento opportuno per sostituire il filtro dell’abitacolo. Dovresti controllare il canale dell’aria ogni 15.000 a 30.000 chilometri. Puoi trasformarlo prima, supponendo che tu faccia un esame visivo e noti che è sporco. Puoi anche consultare il manuale del mezzo, che dovrebbe offrire un piano di assistenza più preciso.

Immagine dei filtri abitacolo

Come sostituire i filtri dell’aria dell’abitacolo?

Di seguito sono riportati i passaggi che puoi adottare per sostituire il filtro delle cabine aria

Rimuovere il perno del vano portaoggetti:

In molti veicoli, il perno del vano portaoggetti si trova dietro il vano portaoggetti. Potresti essere pronto per ottenerlo da solo eliminando il vano portaoggetti dal dispositivo di fissaggio che lo tiene installato. In tal caso, il manuale del mezzo può guidarti nel metodo per eliminare il vano portaoggetti.

Eliminare il braccio di arresto restrittivo:

Il braccio di arresto restrittivo si trova sul lato corretto del vano portaoggetti. Basta estrarlo dal perno.

Consegna il vano portaoggetti:

Maneggiare la parte anteriore e posteriore del vano portaoggetti, schiacciandoli l’uno verso l’altro finché i ganci laterali non si staccano. Poiché i lati sono liberi, puoi abbassare l’intero vano portaoggetti, in modo da poter vedere il frontalino del canale dell’aria del lodge.

Elimina il vecchio filtro abitacolo:

Sollevare i blocchi ai lati del frontalino e farlo scorrere fino in fondo, aprendo il vano canale. Attualmente puoi praticamente estrarre il vecchio filtro abitacolo dell’aria.

Pulire la camera del filtro e controllare le guarnizioni e le guarnizioni:

Prima di introdurre un nuovo filtro abitacolo EnviroShield air, aspirare la camera del filtro, quindi pulirla con un tessuto inzuppato per eliminare eventuali contaminanti vaganti. Controllare lo stato delle guarnizioni e delle guarnizioni per assicurarsi che non debbano essere cambiate anche loro.

Presenta il nuovo filtro abitacolo:

Assicurati che il nuovo filtro abitacolo dell’aria coordini quello precedente. Ricontrolla per assicurarti che la freccia sul nuovo canale punti in modo simile al vecchio filtro che hai eliminato e fai scorrere il nuovo filtro all’interno.

