Filming Italy, da Donatella Finocchiaro a Kabir Bedi - Sardegna

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Dalla madrina Donatella Finocchiaro alla regista Julie Taymor, fino a Josh Hartnett; dai premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Winston Duke, protagonista di Black Panther, fino agli attori Édgar Ramírez, Anne Parillaud e James Franco. E ancora: il protagonista di Twilight, Billy Burke; l'attore Jeremy Piven, Kabir Bedi, Maxi Iglesias; gli attori e Premio Oscar Cuba Gooding Jr. e Regina King; la star di This is us, Justin Hartley; il protagonista di Bridgerton, Jonathan Bailey; l'attrice Kate Walsh; l'attrice e modella Annabelle Belmondo; e Joe Cortese. Questi solo gli ospiti internazionali della quinta edizione del Filming Italy Sardegna Festival (Cagliari | Forte Village e Notorious Cinemas) di Tiziana Rocca che si terrà dal 9 al 12 giugno.

In rappresentanza del cinema italiano ci saranno Raoul Bova, Veronica Pivetti, Massimo Ghini, Teresa Saponangelo, Euridice Axen, Rossella Brescia, Marcello Fonte, Giuseppe Zeno, Jasmine Trinca, Frank Matano, Filippo Nigro, Massimiliano Bruno, Roberto Farnesi, Anna Safroncik, Nicole Grimaudo, Antonia Liskova, Sarah Felberbaum, Carlotta Natoli, Giulio Scarpati e Nina Zilli.

Temi di questa edizione la democrazia, la pace, l'ambiente e l'empowerment femminile, grazie alla collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, sezione italiana dell'associazione internazionale che, promuovendo la parità di genere nell'industria dell'audiovisivo e dei media, incoraggia un cambiamento culturale che porti a una più adeguata e positiva rappresentazione della donna nei contenuti di cinema e televisione. Tra i film in anteprima, una delle ultime produzioni Netflix, Love & Gelato di Jenna Evans Welch. Il film di apertura del festival sarà Jurassic World - Il dominio, ultimo capitolo del franchise Universal Pictures. A chiudere il festival The Walk di Daniel Adams. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna