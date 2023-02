Figlia scappa di casa e padre ha malore, salvato da Polizia - Sardegna

Ha avuto un malore, subito dopo l'allontanamento da casa della figlia di 13 anni, che aveva anche lasciato una lettera con intenti drammatici.

L'uomo non ha retto alla notizia e, nonostante la ragazzina - dopo l'allarme lanciato al 113 - sia stata ritrovata qualche ora dopo in un parco di Oristano dagli agenti della Polizia di Stato, si è accasciato a terra privo di sensi, colpito da un arresto cardiocircolatorio.

Immediato l'intervento degli agenti della Questura oristanese, che si trovavano ancora nei pressi dell'abitazione dell'uomo, dopo aver riaccompagnato a casa la 13enne, che hanno praticato le manovre di rianimazione all'uomo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Il padre ha così ripreso a respirare ed è stato affidato ai medici del 118 che lo hanno trasportato al Pronto soccorso del San Martino per accertamenti.



Fonte: Ansa Sardegna