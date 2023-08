“Figlia di Cabras, cittadina del mondo”. Il Comune e il sindaco salutano Michela Murgia

Cabras

Le reazioni alla notizia della morte della scrittrice

“L’amministrazione comunale di Cabras esprime il profondo cordoglio di tutta la comunità per la scomparsa di Michela Murgia, figlia di Cabras, cittadina del mondo. Ciao Michela, ci hai onorato di te”.

Il Comune ricorda così, con una nota pubblicata sulla pagina istituzionale comune.cabras.or.it , la scrittrice Michela Murgia, morta ieri dopo che lo scorso maggio aveva rivelato, in un’intervista al Corriere della Sera, di essere stata colpita da un tumore ai reni ,al quarto stadio.

Un altro ricordo è stato postato ieri sera sui social dal sindaco di Cabras Andrea Abis. “Michela non c’è più. Sentiremo subito la sua assenza, una grande perdita per tutti. Michela era mia coetanea”, ha scritto il primo cittadino, “stessa scuola, stessi ambienti, figli dello stesso tempo storico. Michela era una mente fervida, una intelligenza spiccata, colta, di forte personalità, schietta, coraggiosa, sempre schierata in modo chiaro, avvolgente, anticonformista”.

“Non poteva che essere anche divisiva, di contrasto”, ha concluso Abis, “ma è proprio grazie a queste figure che la società si mette in discussione, cambia, si evolve, migliora. Cabras ha dato i natali e cresciuto una grande donna che lascerà un segno nella società del nostro tempo”.

Venerdì, 11 agosto 2023