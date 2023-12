Fiera Natale a Cagliari: 20 mila visitatori per il primo weekend della manifestazione

La 41esima edizione di Fiera Natale a Cagliari ha aperto le sue porte in modo trionfale, registrando numeri da record nel suo primo weekend inaugurale! Oltre 20.000 visitatori entusiasti hanno esplorato i padiglioni fieristici in queste prime tre giornate, creando un’atmosfera vibrante e festiva. Questo evento si è rivelato un paradiso per gli amanti dello shopping natalizio, con più di 120 espositori che hanno esposto una variegata gamma di prodotti agroalimentari locali, oggettistica unica e opere dell’ingegno, catturando l’essenza dello spirito sardo.

Da segnalare la splendida mostra floro-faunistica, un capolavoro curato con maestria dall’Agenzia Regionale Forestas. Questa esibizione ha incantato i visitatori con la sua bellezza e il suo messaggio di conservazione della natura.

Per gli amanti del cibo, l’ampia area street food ha offerto un’esperienza gastronomica indimenticabile, permettendo ai visitatori di gustare deliziosi piatti “espresso” e immergersi nelle tradizioni culinarie sarde accompagnate da ottime birre artigianali provenienti da birrifici sardi.

Non solo shopping e cibo, la Fiera Natale è stata un vero e proprio festival di divertimento per tutte le età. I più piccoli e gli appassionati del Natale autentico sono stati deliziati da una serie di spettacoli entusiasmanti. Dai Super Animatori ai concerti, dai laboratori creativi per bambini alla magica Casa di Babbo Natale, c’è stato intrattenimento continuo per tutti.

Uno dei momenti più elettrizzanti è stato il concerto di Giorgio Vanni, che ha attirato migliaia di spettatori in delirio. Famoso per le sue canzoni iconiche nelle colonne sonore di celebri cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di molti, come Dragonball, Superman, Pokemon, e tanti altri, Vanni ha regalato una performance indimenticabile, facendo rivivere ricordi e creando nuove memorie indimenticabili.

Questo weekend di apertura di Fiera Natale a Cagliari ha davvero stabilito un nuovo standard per le celebrazioni natalizie, unendo tradizione, cultura, divertimento e una magica atmosfera festiva. È stato un inizio scintillante che promette ancora più meraviglie nel prossimo weekend.