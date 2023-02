Fiera di San Marco a Ollastra, entro fine mese le domande di partecipazione

Eventi Le informazioni utili per gli operatori

Folla nell'edizione 2022 della Fiera di San Marco a Ollastra

Ollastra

In scadenza i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla Fiera di San Marco a Ollastra per gli operatori interessati.

A coloro in possesso dell’autorizzazione decennale sarà sufficiente confermare la propria presenza all’evento su carta semplice, mentre gli operatori non decennali dovranno utilizzare il modello disponibile sul sito del Comune di Ollastra completo di marca da bollo da 16 euro.

Tempo fino al 28 febbraio per le domande e le conferme, da inoltrare tramite gli indirizzi PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o in alternativa via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In ogni caso è necessario indicare un indirizzo PEC alla quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni organizzative.

Martedì, 14 febbraio 2023

