Mogoro

Appuntamento anche con il primo concerto in catellone per l’Estate mogorese

Sarà inaugurata domani la 61ª Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna a Mogoro. Alle 19 il taglio del nastro, con due madrine di eccezione: le sorelle Cristina e Stefania Ariu, ceramiste mogoresi doc, adottate da Cagliari ma sempre legatissime alla loro città natale.

Le creatrici delle famose barrosette hanno ricevuto il premio “Donna sarda 2022” e saranno protagoniste della cerimonia in piazza Martiri, insieme con il sindaco Donato Cau, gli assessori Francesco Serrenti e Alex Cotogno, il direttore artistico dell’esposizione, Marcello Muru.

L’apertura al pubblico avverrà il giorno seguente, sabato alle 10. E il primo degli appuntamenti con la musica nell’Estate mogorese è per la sera, alle 22, con il concerto della musicista e compositrice di Mogoro Zoe Pia in ‘Solo’ e con Joy Garrison & Elio Coppola Trio con Gerald Cannon. Si tratta di un’anteprima del Pedras et Sonus Jazz Festival 2022.

Musica, teatro, danza, cinema nel cartellone allestito per accompagnare la 61ª Fiera. L’amministrazione comunale guidata da Donato Cau ha messo in piedi un programma di eventi che andrà in parallelo con la durata dell’esposizione, pensato per tutte le fasce d’età.

“C’è un po’ di tutto”, conferma Alex Cotogno, assessore da tre mesi alla Cultura e allo spettacolo. “Sono 24 appuntamenti di alto livello, su quattro piazze della nostra bella cittadina, organizzati in collaborazione con associazioni del territorio e con protagonisti artisti di Mogoro, ormai conosciuti e affermati. Vogliamo che sia l’estate del ritorno alla socialità, allo stare insieme, e speriamo che tutti questi eventi possano essere da traino per la ripresa economica di tutto il Parte Montis”.

L’ingresso in Fiera costerà 4 euro con il biglietto intero e 2 euro col ridotto (per bambini sotto i 12 anni, adulti sopra i 65 e associati FASI). L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e disabili con accompagnatore.

C’è anche un biglietto cumulativo a 6,50 euro per visitare, oltre alla Fiera, un sito a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci

Con 10 euro assieme alla Fiera si potranno visitare due delle altre tre attrrazioni, e con 12 euro via libera in tutti i quattro siti.

Per accedere all’esposizione è consigliata la prenotazione on-line, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita: non comporta costi aggiuntivi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito fierartigianatosardegna.it.

Giovedì, 21 luglio 2022