Mogoro

Sfumata l’anteprima a maggio per i lavori in corso nei locali che ospitano l’esposizione



La Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna dà appuntamento alla prossima estate e anche quest’anno a Mogoro si allungheranno i tempi di apertura della rassegna che propone il meglio delle produzioni degli artigiani sardi. Sfumata l’ipotesi di un’edizione – anteprima a maggio. L’assessore comunale all’Artigianato, Francesco Serrenti, ha spiegato che non si è potuto realizzarla a causa di lavori di efficientamento energetico nella struttura che ospita l’esposizione: la conclusione dell’intervento è prevista per la metà di giugno.

Si lavora quindi per l’edizione estiva, nel suo classico periodo. E anche quest’anno la Fiera potrebbe estendersi, appunto, fino alla metà di settembre. Se n’è parlato in Consiglio comunale a Mogoro. Lo stesso assessore Serrenti ha spiegato che «il turista settembrino è più attento e meno frettoloso e riesce ad apprezzare meglio l’offerta fieristica».

Un’importante novità arriva dalla Regione: «Per la prima volta ha previsto uno stanziamento triennale da 90 mila euro, che ci permetterà di programmare da qui al 2024», ha spiegato l’assessore. Finanziamenti anche da parte della Fondazione di Sardegna, che anche nel 2022 ha destinato alla Fiera di Mogoro 18mila euro.

Il Consiglio ha abbozzato un programma per la prossima edizione, la numero 61. Confermato il metodo di selezione degli artigiani, attraverso manifestazione di interesse. Un sistema che lo scorso anno aveva rappresentato «un pizzico di burocrazia in più per gli artigiani”, come ha sottolineato l’assessore Serrenti, “si è rivelato buono, in quanto ha permesso alla Fiera di continuare ad avere tutte le più grandi eccellenze dell’isola e allo stesso tempo ha contribuito alla trasparenza delle scelte».

Annunciato inoltre l’affidamento della contabilità per la prossima edizione a una ditta o un’associazione esterna, considerato che «con l’avvento della fatturazione elettronica sia nel 2020 che nel 2021 ci sono stati non pochi problemi», ha spiegato l’assessore. Per quanto riguarda gli operatori addetti al servizio di accoglienza, l’amministrazione ha deliberato che verranno assunti con regolare contratto dalla Pro loco di Mogoro, tramite una convenzione con il Comune.

Il Consiglio comunale ha deciso infine su alcuni servizi fondamentali per la riuscita dell’evento: sarà compito della cooperativa Mariposas de Sardinia occuparsi dei rapporti con gli artigiani, della direzione artistica e dell’infopoint del Parte Montis.

Anche quest’anno, l’agenzia di comunicazione Altopiano gestirà il sito web, la grafica e i canali social dedicati alla rassegna, mentre alla cooperativa Verbis media saranno assegnati l’ufficio stampa, i contatti con le reti tv e le testate, le riprese video, le interviste e l’organizzazione di rassegne stampa.

Venerdì 20 maggio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.