La consegna del premio triennale alla Fratelli Rossi - Foto AarSardegna

Un momento dell'attività Agafi - Foto AarSardegna

“Siamo molto contenti di come sia andata la manifestazione”, ha commentato il presidente di AarSardegna Luciano Useli Bacchitta. “Abbiamo visto i nostri soci soddisfatti e un numerosissimo pubblico sugli spalti a certificare come la manifestazione zootecnica è l’elemento di spicco della Fiera dell’agricoltura organizzata dal Comune di Arborea. Pur in un momento non semplice per il comparto abbiamo fortemente voluto lo svolgimento della Mostra e il risultato è ottimo. Ringraziamo quindi i nostri allevatori, che con passione spendono tempo e risorse nella preparazione degli animali, i nostri collaboratori, il Comune di Arborea e la Pro Loco per il supporto operativo, gli sponsor che hanno voluto premiare gli allevatori e la Regione Sardegna, che grazie al suo importante contributo economico garantisce lo svolgimento della manifestazione”.