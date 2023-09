"Fibromialgia in Sardegna, i soldi per il bonus ci sono: a disposizione 5000 euro per 6000 domande"

“Fibromialgia in Sardegna, i soldi ci sono: a disposizione 5000 euro per 6000 domande”. Dopo la denuncia di una signora di Pirri su Casteddu Online, arriva la precisazione dell’associazione che si occupa dei malati di fibromialgia. Nina Gallittu, referente Sardegna Comitato Fibromialgici Uniti d’Italia, spiega nella sua replica: “Scrivo per fare una piccola precisazione su un vostro articolo di qualche giorno fa, dove, dando voce ad una signora di Pirri si diceva che del Bonus IRF non vi è più traccia. Mi preme contraddire tale signora perché noi siamo in continuo e costante aggiornamento sul bonus.Come comitato abbiamo collaborato con l’onorevole Fausto Piga alla realizzazione di questa legge, rapportandoci con lui su più argomenti. Continuiamo i rapporti di collaborazione nella divulgazione di notizie sull’evoluzione di tale situazione.Abbiamo fatto una diretta Fb il 3 Agosto e l’ultima è stata fatta pochi giorni fa. In tale diretta si evince che sono stati messi a disposizione 5 Milioni di euro per soddisfare le circa 6.000 domande, non solo si dà l’opportunità a chi non è riuscito a fare la domanda in tempo di poterla presentare entro ottobre, ovviamente per coloro che ne hanno i requisiti”.