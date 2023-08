Fiamme su un gommone, intervengono i poliziotti sulle moto d’acqua e i vigili del fuoco

Cagliari

Incidente senza conseguenze per le due persone a bordo

Momenti di paura questa mattina in mare a Cagliari, tra la Sella del diavolo e Cala Fighera: su un gommone con due persone a bordo si è sviluppato un principio di incendio.

Una pattuglia della polizia sulle moto d’acqua, in servizio di pattugliamento al Poetto, è stata la prima ad intervenire ma contemporaneamente è partita la segnalazione ai vigili del fuoco.

Poco dopo una squadra del reparto sommozzatori ha messo in sicurezza il gommone e l’ha preso a traino, per riportarlo a terra assieme ai due diportisti, che non hanno avuto danni.