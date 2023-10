Fiamme nella notte a ridosso dello stagno di Sassu, allarme per la colonia di fenicotteri

Cronaca Vigili del fuoco impegnati sino all'alba

L’area naturalistica a fianco allo stagno di Sassu è stata minacciata nella notte da un incendio. Nella notte le fiamme si sono propagate a ridosso dell’idrovora di Arborea, una zona umida importante ricca di avifauna e dove vive anche una colonia di fenicotteri.

Solo dopo una notte di intenso lavoro i vigili del fuoco di Oristano hanno spento le fiamme. Gli uomini del comando di Oristano hanno avuto difficoltà a intervenire con i mezzi in una zona in parte inaccessibile a causa della zona paludosa e dei canneti.

Solo alle prime luci dell’alba la squadra del 115 ha circoscritto le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Ancora non si conoscono le cause che hanno innescato l’incendio in una delle zone umide più importanti dell’isola.

Venerdì, 13 ottobre 2023

