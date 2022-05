Fiamme nel vecchio Mulino Gallisai a Nuoro - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 25 MAG - Un incendio è scoppiato stamattina nel rione di San Pietro all'interno dello stabile del vecchio mulino Gallisai, a Nuoro, destinatario di un progetto di riqualificazione per la realizzazione di una delle strutture dell'Università nuorese.

L'incendio sta interessando masserizie e residui di mobilio della struttura di valore storico per il capoluogo barbaricino.

Sul posto lavorano a sedare le fiamme tre squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro, impegnate con autobotte e autoscala, una Pattuglia della Polizia Municipale e i Carabinieri della Compagnia cittadina che hanno avviato le indagini per accertare se le fiamme siano di origine dolosa o accidentale. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna