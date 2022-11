Fiamme in un appartamento a Cagliari, nessun ferito - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 NOV - Un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via Talete, nel quartiere Cep di Cagliari. Le fiamme si sono sviluppate dalla cappa della cucina della casa al piano terra di una palazzina. Illesa la donna che si trovava all'interno della casa e che è scappata all'esterno dell'edificio.

I Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio prima che le fiamme si potessero propagare all'intero appartamento. Al termine delle operazioni di spegnimento hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della struttura favorendo la fuoriuscita del fumo dalla casa e dalle scale condominiali.

Dai primi accertamenti la causa del rogo sarebbe dovuta ad un problema elettrico dell'impianto di alimentazione della cappa.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna