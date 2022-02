Incendio di uno scantinato nel centro abitato, a Mandas. I Vigili del Fuoco spengono le fiamme evitandone la propagazione all’intera struttura

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi in via Regina Margherita a Mandas, per un incendio che si è sviluppato all’interno di uno scantinato di un’abitazione.

Dopo alcune segnalazioni arrivate alla sala operativa 115, gli operatori della squadra di pronto intervento “9A” giunti sul posto con un APS (autopompa serbatoio) si sono addentrati nel seminterrato localizzato il punto dove si è sviluppato l’incendio e hanno spento le fiamme prima che propagandosi potessero coinvolgere altri ambienti della struttura. Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area coinvolta e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

