Fiamme in camera da letto, famiglia in salvo a Olbia - Sardegna

Momenti di paura, alle prime luci dell'alba, alla periferia di Olbia per un incendio che ha interessato un appartamento in località Murta Maria. Le fiamme si sono propagate dalla camera da letto e hanno annerito gli ambienti interni.

Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti ad evitare che l'incendio potesse propagarsi alle altre stanze. La famiglia che si trovava al suo interno ha abbandonato l'immobile in tempo mettendosi in salvo. Sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta causa del rogo.



Fonte: Ansa Sardegna