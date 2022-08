Fiamme in azienda agricola a Mores, molti vitelli in salvo - Sardegna

(ANSA) - MORES, 20 AGO - Un devastante rogo si è sviluppato questa mattina all'interno di un'azienda agricola nelle campagne di Mores, nel Sassarese. L'allarme è scattato alle 9. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Sassari e Ozieri, i carabinieri e i veterinari. Il personale del 115 ha salvato numerosi vitelli rimasti intrappolati all'interno delle stalle, ma qualche animale sarebbe comunque morto. Sono in corso le operazioni di bonifica. Le cause del rogo non sono state ancora accertate e nemmeno è stato possibile effettuare la conta dei danni. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna