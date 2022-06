Era previsto dalle allerte che sia stanno moltiplicando in questi giorni, ma davvero non si è mai pronti a situazioni di vero e proprio terrore causate dagli incendi. Alte temperature e vento hanno spinto oggi le lingue di fuoco fino alle case in Sardegna, a Portoscuso alcune famiglie sono state evacuate dalle loro case per essere messe in sicurezza. Sul posto sono arrivati immediatamente vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale, è entrato in azione anche un elicottero. Molti ettari di vegetazione e un boschetto di ginepri sono stati distrutti.

Un altro incendio devastante ha colpito Marrubiu, dove un caseificio è stato sfiorato dal fuoco che si è spinto minaccioso fino alla statale 131, rimasta chiusa per qualche ora in attesa che i tre elicotteri della flotta regionale, i due canadair e poi vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile spegnessero l’incendio. Non si sa ancora se il caseificio abbia subito danni.

Per domani, dopo quella per le temperature oltre i 40 gradi, la protezione civile ha emanato anche un allerta incendi: potrebbe essere una nuova, tragica domenica di passione.

