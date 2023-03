Fiamme e tanta paura in una casa. Vigili del fuoco impegnati l’intera notte per spegnere l’incendio

Cronaca Intervento delle squadre di Cuglieri, Oristano e Macomer

Scano Montiferro

Ha bruciato per quasi sette ore l’incendio divampato in un’abitazione e che nella notte ha alimentato allarme. Si è concluso, infatti, solo alle prime luci dell’alba l’intervento dei vigili del fuoco a Scano Montiferro per le fiamme che hanno danneggiato gravemente una casa nel centralissimo Corso Umberto.

Poco dopo le 21 di ieri sera ha preso fuoco il tetto dell’abitazione, dove si trovavano diverse masserizie.

La difficoltà ad operare dall’esterno e le necessità di operare da un cortile interno, ha creato problemi alle squadre dei vigili del fuoco arrivate da Cuglieri, Oristano e Macomer. Il rogo è stato spento alle 5 di questa mattina dopo oltre 7 ore di intenso lavoro.

Non ci sono stati feriti, ma i danni sono ingenti.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per individuare le cause dell’incendio.

Martedì, 21 marzo 2023

