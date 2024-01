Fiamme e paura, va a fuoco una casa in piena notte a Siamanna: si salva una famiglia di 5 persone

Si sono accorti delle fiamme giusto in tempo, nonostante fosse piena notte, e sono fuggiti fuori dalle camere da letto dove stavano dormendo e poi fuori casa riuscendo a salvarsi. Momenti di paura durante la notte a Siamanna, nell’Oristanese: un incendio si è sviluppato in un’abitazione in via Sardegna, danneggiandola. Illesa la famiglia che si trovava all’interno, composta da padre, madre e tre figli. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono state innescate da un corto circuito e nel giro di poco tempo si sono propagate. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’abitazione che è andata distrutta.