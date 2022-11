Fiamme distruggono scuolabus di Gavoi, si pensa ad attentato - Sardegna

Un probabile attentato incendiario stanotte intorno a mezzanotte e mezzo a Gavoi ai danni dello scuolabus che trasporta i bambini nelle scuole del paese. Il mezzo, di proprietà di una società del cagliaritano che ha vinto il bando del comune all'inizio di questo anno scolastico, era parcheggiato vicino al commissariato ed è andato completamente distrutto.

Gli agenti hanno avviato le indagini. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia scientifica per i rilievi e i Vigili del fuoco. Nessun innesco al momento è stato trovato ma per gli investigatori non ci sono dubbi che l'evento sia stato di origine dolosa. (



Fonte: Ansa Sardegna