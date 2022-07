Fiamme altissime a Sinnai e Maracalagonis, dalle spiagge in diretta l’intervento dei Canadair. Due incendi vastissimi nel Cagliaritano, visibili anche dal litorale quartese: l’onda lunga dei piromani su Sinnai e Maracalagonis, con l’Isola colpita oggi da ben 31 roghi. Ecco la cronaca dettagliata.

1 – Nelle prime ore della mattina un’elicottero proveniente dalla base elicotteri di di Limbara è intervenuto per completare la bonifica di un incendio insorto nella tarda serata di ieri in agro del comune di Luras in località M. Torvedu, il presidio notturno dell’ncendio e le operazioni di bonifica a terra sono stati coordinati dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvata da 1 squadra di volontari proveniente da Arzachena. Le operazioni di bonifica si sono concluse alle ore 7:40 circa.

2 – Incendio in agro del Comune di San Nicolò D’Arcidano, località “Serra Arena”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Marrubiu, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e dal Gruppo analisi utilizzo del fuoco di Oristano. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santa Giusta, Morgongiori e Arborea e 1 squadra dei VVF. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di seminativo e 2 di eucalipteto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:50

3– Incendio in agro del Comune di Galtellì località “Sas Tracas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dorgali, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Galtellì, 1 squadra della Compagnia barracellare di Galtellì, 1 squadra dei VVF di Nuoro . L’incendio ha percorso una superficie di circa 7.000 mq di canneti e coltivi-. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:10



4– Incendio in agro del Comune di Maracalagonis località “Cucuru Is Pollas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sinnai, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto e Pula e con l’ausilio delle squadra d’intervento giunta a bordo del biturbina Superpuma. Si è reso necessario anche l’intervento di un Canadair proveniente da Olbia. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai e Burcei Campu Omu- e 2 squadre di volontari delle associazioni di Sinnai. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari prevalentemente d i macchia evoluta. Le operazioni di sBonifica sono tutt’ora in corso.



5 – Incendio in agro del Comune di Serrenti località “M. Cuccui”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Sorgono e dalla squadra GAUF del Servizio Territoriale di Cagliari. Sull’incendio è intervenuta 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì. L’incendio ha percorso una superficie di circa 70 ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:30.

6– Incendio in agro del Comune di Nuxis località “Is Ollargius, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Santadi, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula unitamente alla squadra di intervento giunta a bordo del biturbina Superpuma . Oltre ai due mezzi regionali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento 2 Canadair provenienti da Olbia e un elicottero A500 dell’Aeronautica Militare-. Stanno intervenendo 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuxis e Santadi, 1 squadra dei VVF di Carbonia e 2 squadre di volontari delle associazioni di Santadi e Narcao. L’evento e tutt’ora in corso-

7– Incendio in agro del Comune di Sinnai località “Bruncu S. Basileddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sinnai, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenuti i volontari delle associazioni di Sinnai. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2.000 mq. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:35.

8 – Incendio in agro del Comune di Ollolai località “Craru Maramele”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Gavoi, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalle basi del CFVA di Sorgono e Anela. Stanno intervenendo 1 squadra dell’Agenzia Forestas, 1 squadra dei VVF e 1 squadra di volontari. L’incendio è tutt’ora in corso.

9– Incendio in agro del Comune di Nuoro località “Riu di Locula”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana e dalla squadra GAUF di Nuoro. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuoro e 1 squadra dei VVF di Nuoro. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2.000 mq di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:52.

L'articolo Fiamme altissime a Sinnai e Maracalagonis, dalle spiagge in diretta l’intervento dei Canadair proviene da Casteddu On line.