Suni

In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio

Incendio nel primo pomeriggio nella periferia di Suni. Le fiamme, partite da un campo di erbacce, si sono propagate a causa del vento e hanno raggiunto un capannone in disuso nella zona artigianale del paese.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Macomer e di Cuglieri, insieme alla Forestale e ai barracelli.

Gli uomini dell’antincendio hanno spento le fiamme, evitando che raggiungessero alcune auto parcheggiate a ridosso della struttura. L’incendio ha però danneggiato alcune auto in disuso.

A supporto delle squadre a terra è arrivato da Bosa un elicottero del Corpo forestale.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Venerdì, 5 agosto 2022

