Fiamme a ridosso della zona industriale di Oristano: allarme per un incendio nel canneto fotogallery

Santa Giusta

Intervengono un elicottero e diverse squadre a terra. Disagi alla circolazione stradale

Un incendio è divampato nel pomeriggio nel canneto dello stagno di Santa Giusta, a ridosso della zona industriale.

Le fiamme hanno provocato una nuvola di fumo che ha creato disagi al traffico in tutta l’area, interessata peraltro anche dal cantiere per la realizzazione della rotonda di via Parigi.

Il Corpo forestale ha inviato un elicottero da Sorgono e il SuperPima da Fenosu. A terra due pattuglie della forestale di Oristano e Marrubiu, il Gauf di Oristano, i vigili del fuoco e un mezzo del cantiere Forestas di Santa Giusta.