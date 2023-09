Fiamme a Monserrato e Selargius, l'incendio minaccia le abitazioni: salvati tre cani e numerosi animali da cortile

Ancora incendi in Sardegna, ieri due grossi roghi hanno interessato i comuni di Monserrato e Selargius: messi in salvo tre cani e numerosi animali da cortile poco prima che le fiamme avvolgessero il recinto dove erano custoditi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e quelle dei volontari tra le quali i NOS Quartu Sant’Elena Protezione Civile che insieme a una squadra del Masise, coordinati dalla pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Sinnai, sono riusciti a mettere in salvo varie abitazioni ed evitare che le fiamme oramai a ridosso di una tettoia uccidessero 3 cani che erano all’interno dei loro box ed altri animali da aia.

A San Lussorio, Selargius, invece un grosso incendio nei canneti ha messo in pericolo diverse abitazioni, “distruggendo gli orti ed i giardini, ma anche qui i nostri volontari insieme a quelli del Masise sono riusciti a contenere l’incendio evitando danni maggiori. Sul posto hanno operato anche i VVF ed il Nucleo Gauf di Cagliari del Corpo Forestale della Sardegna” spiegano i NOS.