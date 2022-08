Si tratta dell’ennesimo sfregio al parco di Molentargius. Gli ultimi incendi risalgono, sempre nella porzione quartese, a tre settimane fa. Non si registrano, per fortuna, feriti.

Un grosso incendio, partito dalla zona di Quartu, ha devastato per l’ennesima volta il parco di Molentargius. Il rogo si è sviluppato ed è aumentato di potenza in pochi minuti, anche a causa del forte vento. Le fiamme, visibili sin da Pirri, hanno portato molti cittadini a chiamare il 115. Stando ad alcune testimonianze, le prime fiamme sono state viste nell’area di via Beethoven, dietro il palazzetto dello sport. Di certo, i Vigili del fuoco sono arrivati proprio a Quartu per domare l’incendio, che avrebbe raggiunto anche una parte dell’oasi verde che ricade nella zona di Cagliari. Il fuoco ha divorato canneti e piante, i pompieri sono riusciti a domare gli ultimi focolai solo a notte inoltrata.

