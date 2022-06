(ANSA) - NUORO, 13 GIU - Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio nelle campagne di Nuoro, in località Riu Funtana Gasones. Sul posto il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di San Cosimo e Alà dei Sardi.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono spinte fino alla Statale 131 Dcn. L'Anas ha chiuso temporaneamente la corsia di marcia, in direzione Olbia, tra il km 49,000 ed il km 50,149, dove si procede solo nella corsia di sorpasso.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Nuoro. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

