Fiaccolata a Carbonia per il Miracolo di Natale: in piazza per il diritto alla salute

Una profonda preoccupazione per lo stato di salute della Sanità “del nostro Paese con particolare riguardo a quella del nostro territorio. Le continue notizie che pervengono, legate alle annose difficoltà nell’erogazione dei servizi sia presso le strutture ospedaliere che in quelle del territorio richiamano necessariamente la nostra attenzione e la responsabilità di tutti i soggetti e le istituzioni coinvolte sul tema”. Bende e cerotti non bastano, il sistema è in forte agonia e per sensibilizzare verso questa importante tematica, sabato 16, alle ore 19 presso piazza Roma, davanti al sagrato della chiesa di San Ponziano, si svolgerà l’incontro in occasione della prima giornata del Miracolo di Natale 2023: un momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto “alla popolazione e a tutti coloro che hanno a cuore la sanità pubblica”.