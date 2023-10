Fiaba Day a Cagliari: una festa per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Una giornata per l’abbattimento delle barriere architettoniche: oggi il FiabaDay per il diritto all’accessibilità, dal Bonus 75% ai Peba, “l’accessibilità è un diritto, non un privilegio”.

Fiaba Onlus lo ripete da oltre vent’anni e lo ha ripetuto, con forza, anche durante il XXI FiabaDay, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche che si è svolta a Roma, in piazza Colonna la prima domenica di ottobre.

Organizzata, ogni anno, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una giornata simbolo per parlare di quotidianità che può fare la differenza per rendere il mondo accessibile a tutti, senza barriere, fisiche e culturali.

La mancanza di accessibilità, infatti, porta all’esclusione sociale ed è così che il problema del singolo assume una dimensione collettiva.

“Un luogo che non viene progettato accessibile fin dall’inizio può letteralmente ‘disabilitare’ chiunque, in qualsiasi momento – ha sottolineato il presidente di Fiaba, Stefano Maiandi – gli spazi in cui ci muoviamo non fanno solo da sfondo alla nostra quotidianità ma svolgono un ruolo di primo piano all’interno di una logica di discriminazione.

Capire come l’ambiente possa escludere le persone è fondamentale, perché le barriere culturali vengono prima di quelle architettoniche.

In un mondo dove purtroppo le barriere sono ancora tante, l’unica differenza accettabile è quella che possiamo fare con le nostre azioni”.

E come declinare queste azioni sul territorio, nei contesti lavorativi, sociali, culturali e amministrativi, è stato il filo conduttore della XXI edizione Nazionale, che viene riportato anche nell’edizione che si svolgerà a Cagliari oggi presso la sede storica della direzione marittima.”

Sarà un ulteriore occasione di confronto all’aperto, con i rappresentanti delle Istituzioni, degli ordini professionali, delle aziende e dell’associazionismo.

Sarà l’occasione per implementare la focalizzazione su temi come la tecnologia e integrazione dei processi ai fini della qualità della vita; accessibilità e trasporti; inclusione degli spazi privati e comuni ai fini di una totale integrazione della vita; qualità della vita nelle nostre città – i Peba; la casa il primo ambiente per garantire una qualità della vita; l’accessibilità nel mondo del lavoro.

Sarà una importante opportunità che implementerà la battaglia comune per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ormai molto attuale e molto sentita” così afferma la referente per Fiaba Onlus Regione Sardegna Maria Stefania Putzu.

E come afferma il Ministro Locatelli, “quando parliamo di accessibilità universale, a partire dai principi della Convenzione Onu ci si riferisce a barriere che non sono più solo architettoniche ma riguardano anche l’informazione, la comunicazione, il turismo, la cultura, gli eventi.

Parliamo di ogni spazio e di ogni momento della vita quotidiana.

La battaglia più importante che insieme possiamo portare avanti, a tutti i livelli istituzionali, è quella di garantire alle persone dignità della vita.

Tanti passi avanti sono stati fatti ma ancora poco e troppo scarso è l’impegno di ribaltare le priorità: tutto quello che si fa, a tutti i livelli istituzionali e anche nel mondo privato, deve essere per tutti, fruibile e accessibile a tutte le persone”.

Continua Maria Stefania Putzu: “Partendo da questo presupposto, ossia che è necessario ormai credere, immaginare, potenziare la progettazione universale, si può fare davvero molto di più ma dobbiamo essere uniti, forti.

In tutto questo Fiaba ha un ruolo centrale.

Fiaba ha rappresentato ormai da tempo una grande risorsa in tema di progettualità, idee, iniziative.”

Proprio su proposta di Fiaba è stato introdotto, con la legge di Bilancio 2022, il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Una detrazione, rinnovata quest’anno fino al 2025, che può essere utilizzata per tutti gli edifici, non solo abitazioni e condomini. Inoltre, non è necessario essere una persona con disabilità o avere più di 65 anni, ma è l’intervento che conta, purché venga utilizzato per i reali scopi di riduzione e abbattimento delle barriere.

Per ricordare l’importanza di questa detrazione, nell edizione nazionale di piazza Colonna era presente anche Geoweb S.p.A (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Sogei S.p.A.), con cui Fiaba ha siglato, a giugno, un protocollo d’intesa con l’obiettivo di dare supporto nell’attività di mappatura delle barriere architettoniche attraverso una rete di oltre 53.000 professionisti.

L’attività di sensibilizzazione, infatti, passa anche attraverso l’assistenza offerta alle pubbliche amministrazioni per aiutarle nella valutazione dell’accessibilità degli spazi comuni al fine di arrivare alla realizzazione dei P.E.B.A. (Piani Eliminazione Barriere Architettoniche).

Un punto che sta particolarmente a cuore a Fiaba, In ambito regionale da poco meno di un anno sono iniziati i passi che hanno portato a siglare l’ avvio della prima cabina di regia nel Comune di Orosei, un amministrazione che ha subito dopo il Fiaba day nazionale del 2022 avviato un percorso virtuoso, in collaborazione con la Onlus, per redigere una mappatura delle azioni migliorative.

Nel corso della sua attività sul territorio nazionale sono state oltre 50 le cabine di regia che sono state stipulate con altrettante amministrazioni comunali.

Un’attività di sensibilizzazione, supporto e divulgazione, che ogni anno si racconta in occasione della Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche e da qui riparte per portare avanti nuovi progetti e nuove collaborazioni. Iniziamo anche nella nostra regione con un lavoro importante in cui le collaborazioni e le reti che poi sono formate da tutte le realtà che non solo si preoccupano di “disabilità”, termine ormai in disuso, incontrandosi creino le possibilità e le basi per una progettualità nuova, compensativa, inclusiva e totalizzante a misura di cittadino a prescindere dalla condizione.

Il FiabaDay Sardegna vuole essere non solo incontro ma incipit di lavoro che porterà a prendere coscienza dell’esistente per implementare una progettualità che dovrà essere oggetto e soggetto di analisi per la prossima edizione.