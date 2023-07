Festival Respiro, ultima serata negli spazi di Campidarte con performace e musica sino a tarda notte

Ultimi appuntamenti per Respiro – Festival nomade di arti performative e pratiche sensibili che si sposta a Ussana, per la giornata conclusiva negli spazi di Campidarte.

“Questa edizione è stata nomade, ha raccolto nei diversi uoghi che ha toccato sguardi, sensazioni, creando entusiasmo e desiderio di comunità per innescare nuovi immaginari. Respiro ha fornito la possibilità di immaginare altri mondi possibili -spiega Giulia Muroni, curatrice del Festival per Sardegna Teatro – Oggi una lunga giornata conclusiva con sperimentazioni sonore, performance site specif e performace che abiteranno la serata per accogliere nuovi sogni e nuove prospettive”.

Questa mattina si è tenuto il laboratorio Nidi – Installazione partecipata di Heart Studio, seguiro alle ore 15.30 da My Nest- mani che si intrecciano di Eleonora Giua e Uka Edwards, laboratorio per bambine e bambini dai 3 anni, con la guida delle educatrici del centro educativo NESTZEROSEI.

Stasera, dalle ore 19, Li𝗸𝗲 𝗮 𝘄𝗵𝗶𝘀𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗮𝗺 di Francis Sosta, un invito a ascoltare profondamente muovendosi all’incrocio tra installazione e performance site-specific, l’opera guida il pubblico all’interno di uno spazio sonico dove potersi riconciliare con l’acqua: elemento, divinità, presenza, vita, morte e rigenerazione. A seguire 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 di Giorgia Ohanesian Nardin dalle ore 20. Premonition tesse la relazione tra parola, suono, movimento e divinazione – la possibilità che il corpo ha di percepire energie/presenze/manifestazioni/fantasmi. Per un tempo di due ore, il pubblico è invitato a rimanere, entrare e uscire ogni volta che lo desidera.

Alle ore 21.30 𝗜’𝗹𝗹 𝗱𝗼, 𝗜’𝗹𝗹 𝗱𝗼, 𝗜’𝗹𝗹 𝗱𝗼 di Dewey Dell, un viaggio di ascesa celeste o di discesa infernale dell’anima umana fuori dal corpo. Da questo concetto di corpo “in spirito”, nasce l’idea di una coreografia che tesse le trame di un sabba immaginato.

Serata finale con Musical Path con Eva Geist, Fouturista e puta caso:

– Eva Geist è una compositrice elettronica che ha dedicato la sua vita alla poesia.

– Fouturista è art-director e ricercatrice di tracce sonore rare. Come dj è punto di riferimento della scena romana.

– puta caso è il progetto musicale di Carol Rollo, illustratrice e art director sarda.