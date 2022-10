Due le mostre proposte con il Festival, che potranno essere visitate dal 20 al 23 ottobre tra le 17 e le 20 (sabato e domenica anche al mattino, dalle 10 alle 13). La prima, la mostra pittorica “Percorsi”, è allestita presso la Casa Mereu e raccoglierà le opere dell’artista sangavinese Giacomo Putzu, che ha collaborato all’allestimento con l’associazione Chine Vaganti, di cui è presidente. La mostra si configura come un viaggio che ripercorre le tappe della sperimentazione artistica di Putzu, dai murales passando per le illustrazioni di libri, arrivando ai laboratori di fumettistica.

Sabato 23 dalle 16, nella casa museo Dona Maxima, i ragazzi dai 12 ai 18 anni potranno partecipare la laboratorio di narrazione per romanzi, fumetti e cinema “Tutto è una storia”, curato dal romanziere e sceneggiatore Alessandro Q. Ferrari; è necessario iscriversi, con una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . La stessa sede ospiterà a partire dalle 18:30 la presentazione del libro “Posaman & Friends”, scritto dal comico Lillo con le illustrazioni del guspinese Luca Usai.

Le attività si apriranno nella giornata di venerdì 21 ottobre alla biblioteca multimediale comunale “Faustino Onnis”, che a partire delle 17 ospiterà gli autori Daniele Nicastro, Alessandro Q. Ferrari, Otto Gabos, Carlotta Cubeddu, Caterina Guagni e Matteo Puggioni per un incontro con insegnanti, operatori culturali e giornalisti. L’evento “Questo libro è da piccoli! Scrivere e comunicare per le giovani donne e i giovani uomini” è organizzato in collaborazione con il Sistema bibliotecario Monte Linas e con il Festival BAB – Bimbi a bordo.

Un murale a San Gavino

L’evento, curato dalla scrittrice Roberta Balestrucci, madrina dell’evento, è promosso dal Comune di San Gavino Monreale in collaborazione con l’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, l’associazione Festival letterario del Monreale, il Sistema bibliotecario Monte Linas, con il sostegno della Regione Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport) e della Fondazione di Sardegna.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail