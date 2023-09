Festival Hippie Music Day domenica a Serdiana, splendida musica nel bellissimo parco di Sibiola

Domenica 3 settembre 2023 a Serdiana presso il Parco di Santa Maria di Sibiola, immerso in meravigliosi vitigni e uliveti pregiati, si terrà il primo Festival “Hippie Music Day” a cura dell’Associazione Culturale “Il Giardino degli Orbs”. Il festival si propone di rianimare gli animi all’insegna dei principi di Pace, Gioia e Amore, ideali tipici del periodo Hippi, il tutto accompagnato dalla musica. Il luogo già votato ad elevato livello spirituale, ospiterà una densità e varietà di eventi mai vista prima, non solo musica no stop dalle 11 alle 24 a cura di 30 Cover Band in totale oltre 80 tra musicisti, cantanti, ballerini e attori che si alterneranno senza sosta su un palco di 80 mq per 12 ore e che riprodurranno dal vivo i brani tipici del periodo musicale fine anni 60’ – 70’, che contraddistingue il cosiddetto “Movimento Hippie”, Contemporaneamente il parco sarà animato da 50 artigiani-artisti che esporranno i propri talenti, 20 operatori olistici offriranno i propri trattamenti e diversi ospiti d’eccezione (Daniela Ducato, Mauro Aresu, Paolo Piu, Efisio Fois, Alessandro Lauricella, Raffaelangela Pani e Caterina Buluggiu) metteranno a disposizione le proprie conoscenze nel donare ai visitatori seminari tematici, workshop e corsi pratici, anche per i più piccoli, dai temi consoni allo spirito e ai principi del festival. Alle ore 19,00 si svolgerà la sfilata Hippie, alla quale ogni visitatore potrà partecipare liberamente (previa prenotazione all’ingresso), una giuria premierà l’abbigliamento, il portamento e lo spirito migliore. Al Festival, totalmente autofinanziato e che non prevede il consumo di denaro pubblico, hanno creduto fin dall’inizio numerosi sponsor investendo su gli ideali e nei principi che hanno animato la realizzazione dell’evento stesso. Il costo del biglietto servirà a finanziare l’intera giornata. Il festival totalmente autofinanziato è realizzato grazie al supporto degli sponsor, degli espositori, dei track food e della vendita dei biglietti.