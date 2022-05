IL GIUDIZIO TECNICO. Il format è stato esaminato e valutato da una giuria nominata dal Consiglio Direttivo. Angelo di Benedetto, speaker di RTL 102.5: Il format funziona su tre ambiti: la conduzione è chiara e disinvolta. Lo sviluppo narrativo del format è ben equilibrato. Gli autori non sono caduti nella trappola dell’autorefenzialità. Questo accade spesso quando gli argomenti che si trattano sono particolarmente tecnici. In questo caso il prodotto è godibilissimo e facilmente seguibile anche da chi non è particolarmente esperto di opera o musica classica. L’equilibrio tra il racconto della trama e le interviste è buono. Infine la qualità dell’audio è buona, compresa quella dei presa diretta nel foyer del teatro. In definitiva un buonissimo prodotto di divulgazione, equilibrato e godibile. Prodotto professionale.

L’audio e la musica sono registrati in presa diretta. Tutto il materiale è inedito. Il podcast viene pubblicato qualche giorno ad anticipazione della prima in sala affinché il pubblico possa essere sensibilizzato e formato.

“Dietro le quinte”, vuole avvicinare il pubblico a teatro e dare risposte alle domande attraverso il racconto dell’allestimento dell’opera lirica in programma al Teatro Lirico di Cagliari. Ogni appuntamento racconta in anteprima le prove con l’orchestra, il coro, i vari settori e compartimenti. Attraverso il racconto dell’opera e le interviste con i protagonisti, esperti e artisti il programma vuole trasmettere la contemporaneità delle tematiche e del mondo che ruota dietro alla lirica spiegando la trama con contributi autorevoli di esperti.

