Per assistere è consigliato prenotare chiamando al numero 347 4384788 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Biglietti: intero 7 euro, ridotto (diversamente abili, studenti, under 14 e over 65) 5 euro.

Georg Philipp Telemann fu probabilmente, insieme a Georg Friedrich Händel , uno dei compositori tedeschi più celebrati e di successo di tutta la prima parte del Settecento. La sua straordinaria capacità imprenditoriale nel pubblicare e vendere le proprie opere fu pari solamente alla sua fantasia nel comporre in stili e per le occasioni più differenti. Nel concerto della Compagnia transalpina di Andreas Böhlen questa fantasia si manifesta in una moltitudine di stili, strumentazioni e bizzarrie differenti, proponendo proprio quell’aspetto eclettico e geniale del maestro di Magdeburgo in maniera vivace e divertente.

