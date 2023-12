Festival di Sanremo, Amadeus svela i big del 2024: ecco chi sono i cantanti in gara

Come ormai da tradizione, Amadeus- conduttore e direttore artistico anche della prossima edizione- ha annunciato al Tg1 il cast dei 27 “big” in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Saliranno sul palco dell’Ariston, dal 6 al 10 febbraio:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Vilain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mister Rain

Maninni

I Ricchi e Poveri

Ad affiancare Amadeus nelle 5 serate ci saranno, come già annunciato , Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Per il gran finale, invece, sarà Fiorello, il fidato amico “Ciuri” , mattatore del sabato sera per annunciare il vincitore del Festival.