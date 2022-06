"Festival delle bellezze" tra musica, storia e tradizioni - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 14 GIU - Dieci appuntamenti per celebrare la Sardegna attraverso la musica, la storia e le tradizioni. È il "Festival delle Bellezze", manifestazione giunta alla quinta edizione che da martedì 21 giugno fino a sabato 29 ottobre offrirà eventi culturali nei siti più suggestivi del nord dell'Isola. Il Festival, inserito nel cartellone degli eventi di "Salude & Trigu", il progetto della Camera di Commercio di Sassari che dal 2019 supporta le manifestazioni culturali legate alla valorizzazione turistica e alle tradizioni del nord Sardegna, è organizzato dall'associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia, con la direzione artistica di Vincenzo Cossu.

Il primo appuntamento è per il 21 giugno al Castrum Romano de La Crucca. Qui la Corale Studentesca Città di Sassari e l'Insieme Vocale Nova Euphonia si esibiranno in un concerto epico al tramonto, per salutare l'arrivo dell'estate. Fra i tanti eventi in calendario , l'1 luglio a Olmedo, nel sito prenuragico di Monte Baranta, il concerto dei Tenores di Neoneli. Poi ancora il 2 luglio lo spettacolo nella Necropoli di Museddu con i Bertas, e ancora appuntamenti nei maggiori siti storici del territorio come il Nuraghe Santu Antine con Maria Giovanna Cherchi (16 luglio), alla fontana S'Abbadorzu di Ittiri con Piero Marras (19 luglio) e il 31 luglio a Sassari per la quinta edizione della rassegna corale "Voci per i Candelieri", nel chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem. Ultimo appuntamento il 29 ottobre a Torralba con il cine-concerto dell'Insieme Vocale Nova Euphonia. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna