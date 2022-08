Festival del cinema documentario con omaggio a Pasolini - Sardegna

Festival del cinema documentario e della fotografia tra l'Argentiera e Sassari con la terza edizione di Asincronie. In programma un omaggio a Pier Paolo Pasolini, due residenze artistiche per riflettere sul paesaggio dell'ex borgo minerario, incontri con il regista Giovanni Cioni e il suo ultimo film "Dal pianeta degli umani", la proiezione di documentari internazionali in anteprima regionale, una passeggiata letteraria con il fotografo e poeta Emiliano Cribari e l'ascolto di documentari sonori con Radio Tre Soldi.

Il festival è organizzato dall'associazione 4Caniperstrada, collettivo di filmmaker e fotografi attivo in Sardegna dal 2007, con l'ideazione artistica dei registi Stefania Muresu e Fabian Volti. Omaggio a Pasolini, anche autore e regista cinematografico, nel centenario della nascita, con la proiezione di "Manon Finestra 2".

Uno degli ospiti più attesi è il regista Cioni. Sarà al festival (giovedì 25 alle 21.30 al Cityplex Moderno) con il suo ultimo film "Dal pianeta degli umani" (premiere a Locarno 2021, miglior documentario al Festival dei Popoli di Firenze), opera girata alla frontiera di Ventimiglia sul tema dei migranti. Il poeta, fotografo, camminatore fiorentino Cribari guiderà invece il pubblico in una passeggiata letteraria tra i sentieri dell'Argentiera (il 28 agosto dalle 9.30, partenza dal piazzale di Pozzo Podestà).

Tra i film in anteprima regionale in proiezione al Cityplex alla presenza dei registi: "Mother Lode" (sabato 27 agosto, 21.30) di Matteo Tortone, una coproduzione franco-italo-svizzera presentata alla Settimana della Critica di Venezia, "Le case che eravamo" (27 agosto), sulle trasformazioni della periferia romana dal dopoguerra, raccontate con materiale d'archivio; e "Looking for Horses"(martedì 30 agosto, 21.30) del regista di origini bosniache Stefan Pavlovic, premiato a Vision du Reel 2021. All'Argentiera inoltre, un cortile privato di una casa a Miniera Vecchia ospiterà venerdì 26 agosto l'ascolto collettivo dei documentari sonori "Fuochi" di Daria Corrias, autrice e conduttrice di Radio Tre Soldi, testimonianza dell'incendio scoppiato nel Montiferru nel luglio del 2021, e "Iolanda mi nant de nòmini" del duo Studiolanda (Giorgia Cadeddu e Vittoria Soddu).



Fonte: Ansa Sardegna