Al termine delle due serate verrà proiettato in anteprima il cortometraggio “Finalmente libere!”, realizzato in occasione della recente liberazione di quattro esemplari di Caretta caretta, Gavino, Genoveffa, Elettra e Azzurra. Le tartarughe, due delle quali hanno vissuto da sempre in cattività, sono costantemente monitorate per una verifica del loro comportamento in natura grazie ai GPS satellitari posizionati sul carapace prima del loro rilascio.

Aree protette e sviluppo sostenibile delle risorse ambientali saranno i temi delle conferenze proposti dal Comune di Cabras e l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre in occasione della sesta edizione del Festival Scienza Oristano, in programma giovedì e venerdì prossimi, 18 e 19 novembre.

Le locandine

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a