Tredici giovani di Vallermosa, di età compresa fra i 18 e i 26 anni, fra cui sei ragazze, sono stati sorpresi dai carabinieri sabato sera, attorno alle 18, a consumare cibi e bevande in gruppo, all’interno del parco comunale. Era questo evidentemente il loro modo per attendere la Pasqua. Sono stati tutti generalizzati ed è stata contestata a ciascuno di loro, la canonica sanzione da 400 euro, prevista per gli inosservanti alle varie ipotesi di divieto, previste dalle normative per il contenimento della pandemia. Non si tratta propriamente di “negazionismo”, i ragazzi avevano con sé le mascherine, ma di voglia di evadere, non dai domiciliari, ma da una situazione molto pesante, forse per qualcuno più che per altri. È stata questo l’episodio più significativo di devianza dalle regole al momento vigenti, registrato nel fine settimana.

L'articolo Festicciola nel parco comunale senza mascherina, 13 giovani sanzionati a Vallermosa proviene da Casteddu On line.